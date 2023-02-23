В США убийца, застреливший молодую женщину, вернулся на место преступления и убил тележурналиста, который вел оттуда репортаж

В американском городе Орландо тележурналист местного новостного канала погиб во время репортажа с места убийства. Его застрелил убийца, вернувшийся на место преступления. Также погибла девятилетняя девочка, жившая неподалеку. Об этом сообщили представители управления местного шерифа.

По данным полиции, двое журналистов канала Spectrum News 13 вели репортаж с места убийства молодой женщины на окраине Орландо, совершенного утром 22 февраля. В этот момент туда вернулся подозреваемый и открыл огонь по съемочной группе. В результате один из журналистов получил смертельное ранение.

После этого злоумышленник зашел в ближайший дом и начал стрелять по находившимся там матери с дочерью. Девятилетняя девочка погибла на месте, ее мать госпитализирована в критическом состоянии.

Подозреваемый — 19-летний Кит Мозес оказал полицейским сопротивление, но был задержан. О его мотивах ничего не сообщается.

По данным местной полиции, ранее Мозес неоднократно обвинялся в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и кражах со взломом.

Как отметил шериф, подозреваемый был знаком с застреленной им 22 февраля девушкой, но с остальными жертвами его ничего не связывало. Возможно, предположил шериф, преступник принял журналистов за полицейских.

Источник: Офис шерифа округа Ориндж

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