В Польше российского реконструктора обвинили в шпионаже

В Польше гражданину России предъявили обвинение в шпионаже в пользу российской военной разведки. Об этом сообщили в офисе прокурора отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске.

По данным ведомства, обвиняемый, чье имя не называется, много лет жил в Польше, где занимался бизнесом. Как утверждает следствие, с 2015 по 2022 годы он «участвовал в деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о польской армии». Польские силовики задержали и поместили его под арест в апреле 2022 года.

По версии обвинения, россиянин занимался сбором данных о «местонахождении отдельных воинских частей, их организационно-штатной структуре, фактическом штатном расписании, структуре командования, денежном довольствии солдат», а также собирал сведения о вооружении, военной технике, строительстве и принципах взаимодействия войск.

Для этого обвиняемый посещал мероприятия и встречи реконструкторов, где общался с польскими военнослужащими. Кроме шпионажа, россиянину также вменяют статью о коррупции, связанной с таможенным оформлением товаров. По польским законам ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура Польши

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