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В Белгородской области потерпел крушение российский боевой самолет. Летчик погиб

13:32 • 23.02.2023

В Белгородской области разбился российский штурмовик Су-25, возвращавшийся с боевого вылета из Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — заявили в ведомстве.

«По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность», — уточнили там.

Как сообщается, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. В свою очередь, представитель Валуйской районной станции скорой медицинской помощи сообщил, что прибывшие на место крушения врачи обнаружили и эвакуировали тело погибшего пилота.

Источник: ТАСС

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