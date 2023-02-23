К украинцу, который более 10 месяцев находится в заключении «за противодействие СВО», не пустили адвоката. С момента задержания от него почти не было вестей

К гражданину Украины Ивану Гончару, которого в России уже 10 месяцев содержат под стражей «за противодействие специальной военной операции» и о котором все это время не было никакой информации, не допустили адвоката. Об этом сообщили правозащитники из организации Every Human Being.

По их данным, Гончар вместе с семьей был задержан в апреле 2022 года при попытке покинуть осажденный Мариуполь. После прохождения так называемых «фильтрационных мероприятий» от него не было никаких вестей.

Как рассказал адвокат Олег Иванкович, от родных Гончара он узнал, что тот находится в ИК-12. Когда защитник приехал к пункту пропуска колонии, его попросили подождать якобы для того, чтобы уточнить в этом ли учреждении содержится Гончар. После этого неназванный майор ФСИН попросил адвоката пройти в помещение КПП, где начал интересоваться откуда Иванковичу стало известно, что Гончар находится именно в этой колонии.

«Я сообщил, что Ивана ищут родственники, что о возможном его местонахождении мне стало известно от них. Майор, уточнив мои анкетные данные, предложил мне дать объяснение по этому поводу, от чего я отказался, поскольку не видел для этого каких-либо оснований. В общении с сотрудниками чувствовались напряженность и враждебность — было ясно, что меня тут никто не ждет, что решение о предоставлении свидания с Гончаром принято не будет», — сказал Иванкович.

Правозащитники подчеркивают, что Иван Гончар — гражданский заложник. По их данным, он не служил в армии и является «гражданским лицом, которого задержали без оснований».

Источник: Every Human Being

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