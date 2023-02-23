Бывший мэр Котласа покончил с собой в СИЗО. Его обвиняли в получении взяток от предпринимателей

В СИЗО города Вельска в Архангельской области покончил с собой бывший глава Котласа Андрей Бральнин. Об этом сообщает 29.ru, ссылаясь на региональное управление ФСИН.

«В СИЗО-3 областного УФСИН обвиняемый совершил самоубийство. Вызвана бригада скорой помощи. Медработники учреждения и скорой проводили реабилитационные мероприятия, положительного результата они не дали. Врач скорой помощи констатировал смерть. Насильственных признаков не было обнаружено. Сейчас в учреждение выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства случившегося», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в отношении Бральнина рассматривалось судом с января 2022 года. Бывшему главе администрации Котласа вменяли 17 эпизодов получения взяток в бытность мэром города. Как утверждало следствие, экс-чиновник брал деньги с местных бизнесменов-строителей в обмен на покровительство.

Впервые Бральнин был задержан в Москве в начале марта 2021 года через месяц после того, как он подал в отставку с поста мэра Котласа. Позже он был выпущен под подписку о невыезде, а затем в октябре 2022 года задержан снова. На этот раз в Сочи, откуда он, по утверждению силовиков, пытался вылететь за пределы России.

Кроме обвинений в коррупции, Бральнину также вменяли превышение должностных полномочий и применение насилия в отношении представителя власти.

Источник: 29.ru

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