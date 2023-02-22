В нескольких городах России прозвучали сообщения об «угрозе ракетного удара». В МЧС назвали это фейком и последствием хакерской атаки

В городах России по радио прозвучали объявления об угрозе ракетного удара. Такие сообщения были замечены в Подмосковье, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени, Казани, Белгороде, Магнитогорске, Уфе, Новоуральске и Подмосковье.

«Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание, внимание, угроза ракетного удара», — говорилось в сообщении. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что взлому, вероятно, подверглись радиостанции Relax FM, «Авторадио», Юмор FM, Comedy radio.

В МЧС сказали, что информация в сообщениях «является фейком и не соответствует действительности». «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозы ракетного удара», — сообщили в ведомстве.

Власти Воронежа также опровергли угрозу. Они обвинили во взломе «пособников киевского режима».

Источник: «Интерфакс», Baza, «Осторожно, новости»

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