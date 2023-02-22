В Москве 18-летнего активиста отправили в СИЗО по делу о «фейках» про российскую армию

Хамовнический районный суд Москвы отправил 18-летнего Максима Лыпканя в СИЗО до 20 апреля по делу о «фейках» про российскую армию по мотивам политической ненависти. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы московских судов.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью активиста «Радио Свобода», в котором он рассказывал об антивоенных акциях в России, а также о попытке согласовать в Москве митинг «Год ада», который он планировал провести 24 февраля на Лубянской площади.

Столичная мэрия отказала в этой заявке, а вскоре Лыпканя задержали у здания Ленинградского вокзала и отвезли в управление МВД. Там, по словам активиста, на него составили два протокола — за дискредитацию российской армии и организацию несанкционированного митинга.

21 февраля дома у Лыпканя и у его отца провели обыски, в ходе которых силовики изъяли несколько книг. Русская служба Би-би-си отмечает, что активист стал самым молодым обвиняемым по статье о «фейках» про российскую армию

Источники: Пресс-служба московских судов, «Радио Свобода»

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