Россия провалила испытание межконтинентальной ракеты «Сармат», которую Путин называл уникальным оружием. Возможно, это случилось во время визита Байдена в Киев — CNN

В США считают, что Россия неудачно провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». CNN сообщает об этом со ссылкой на двух знакомых с ситуацией официальных источников.

Один из источников сообщил журналистам, что испытание прошло в момент визита президента США Джо Байдена в Украину. По версии другого источника, запуск проходил непосредственно перед этим визитом. Журналистам также сообщили, что Россия заранее предупредила США о готовящемся пуске по деконфликтной линии. В США не восприняли испытание как аномалию и эскалацию отношений между странами.

«Сармат» уже испытывали в апреле 2022 года. Тогда оно прошло успешно. «Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — говорил тогда Путин.

Если бы испытание состоялось и в этот раз, то Путин отметил бы это в своем послании к Федеральному собранию, пишет CNN.

Источник: CNN, Кремль

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