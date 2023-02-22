Находящегося в СИЗО политика Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер 

Владимира Кара-Мурзу поместили в карцер московского СИЗО-5 «Водник», где он находится с апреля 2022 года. Об этом «Дождю» сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, поводом для помещения политика в карцер на четыре дня стало то, что он «после подъема лежал на шконке».

Владимира Кара-Мурзу обвиняют по трем уголовным статьям. Первое дело о распространении «фейков» о российской армии на него завели в конце апреля, пока он отбывал 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. Поводом для уголовного дела стало выступление политика в Палате представителей Аризоны, где он рассказал, в частности, о том, что российская армия наносит удары по гражданским объектам в Украине.

В конце июля 2022 года Кара-Мурзу обвинили в участии в деятельности «нежелательной» организации из-за выступления в Сахаровском центре на круглом столе, который был посвящен Дню политзаключенного.

А в начале октября политика обвинили в госизмене из-за выступлений в Вашингтоне, Лиссабоне и Осло, где он говорил о политических преследованиях, фальсификациях на выборах и цензуре в России.

В конце прошлого года Кара-Мурзе запретили звонить своим детям. Следователь посчитал, что эти разговоры могут создать «реальную угрозу», а также «иным образом воспрепятствовать» судопроизводству.

Источник: «Дождь»

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