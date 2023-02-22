«Дохуя Россию любите». В «Лужниках» готовятся к митингу-концерту в честь Дня защитника Отечества. Вероятно, на нем выступит Путин

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что людям, задействованным в массовке концерта, разослали сообщения о том, как себя нужно вести: не говорить, что за посещение концерта заплатят, и утверждать, что пришли на концерт «за идею».

«Если будут подходить, спрашивать, то вы за идею, дохуя Россию любите. А лучше ничего не отвечайте вообще. <...> О бабках никому не говорить, НИКОМУ, НАХУЙ. Даже между собой на этой хуйне. <...> Крыс дохуя. У вас могут подходить, сижки стрелять и спрашивать по-доброму. Если узнают — меня уволят сразу же», — говорится в сообщениях.

При этом на сайтах с объявлениями появились билеты на концерт за 300-1000 рублей: их авторы представляются бюджетниками и сотрудниками городских предприятий и говорят, что билеты им выдали на работе. СМИ и телеграм-каналы ранее сообщали, что на концерт активно зовут бюджетников и студентов — такая информация появлялась даже из Иваново, которое находится более чем в 200 километрах от Москвы.

Начало концерта запланировано на 15:00 мск 22 февраля. На стадионе рядом с сидениями, судя по видеозаписям телеграм-канала «Осторожно, Москва», уже разложили российские флаги и установили сцену. Рядом со стадионом начинают собираться люди, станция метро «Спортивная» работает только на выход.

Ранее РБК сообщал, что на концерте выступит Путин, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня не стал подтверждать эту информацию. Источники РБК предполагали, что выступление Путина станет «своего рода продолжением» послания Федеральному собранию.

Источники: «Осторожно, Москва», ТАСС, «Диссидент», РБК

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