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«ЧВК “Вагнер” как бы не существует, поэтому нам боеприпасов не дают вообще». Пригожин обвинил Минобороны в смерти своих бойцов из-за «снарядного голода» и опубликовал фотографию тел погибших

16:00 • 22.02.2023

Основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отрицает, что его компания получила боеприпасы от Минобороны. По его словам, из-за «снарядного голода» потери «вагнеровцев», штурмующих Бахмут, выросли в разы. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос известного z-блогера Владлена Татарского. 

«Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. В чем проблема — объясняю. Я ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода так называемого. Их должно было быть в пять раз меньше», — сказал Пригожин. 

При этом основатель ЧВК Вагнера объясняет отсутствие снабжения со стороны Минобороны тем, что его компании «как бы не существует и поэтому боеприпасов не дают вообще». Пригожин также отметил, что окончательное решение о снабжении принимают высшие чины командования. 

«Финальная подпись должна ставиться либо Герасимова, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение», — сказал основатель ЧВК. 

Накануне Минобороны заявило, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки». 

«Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — сказано в сообщении военного ведомства. 

Источник: Пресс-служба Пригожина, Минобороны

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