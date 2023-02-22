Автора гимна Кирова заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о военных «фейках»

Первомайский районный суд Кирова заочно приговорил автора гимна города, композитора и бывшего дирижера Вятской филармонии Прохора Протасова к пяти годам колонии из-за постов в соцсети «ВКонтакте» о войне в Украине. Об этом сообщает «Медиазона».

Сторона обвинения просила суд приговорить Протасова к девяти годам колонии, а также на четыре года лишить его права администрировать и создавать сайты.

По версии следствия, Протасов распространял «фейки», публикуя информацию о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге и об убийствах мирных жителей Бучи во время оккупации города российскими войсками. Это были подборки видео от нескольких независимых медиа.

В августе 2022 года страницу композитора во «ВКонтакте» заблокировали. Спустя месяц силовики провели у него дома обыск, а позже МВД объявило Протасова в федеральный розыск.

Прохор Протасов в 2018 году уехал в США, а сейчас учится в Университете Торонто в Канаде.

Источник: «Медиазона»

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