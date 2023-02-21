В руки журналистов попал документ из администрации российского президента. В нем описан план установления полного контроля России над Беларусью к 2030 году

Летом 2021 года в администрации президента России разработали план поглощения Беларуси к 2030 году. Группе журналистов нескольких изданий, в числе которых Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центр «Досье», удалось с ним ознакомиться.

Согласно документу под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», Кремль планирует полностью подчинить своему влиянию общественно-политическую, торговую, научную и культурную жизни Беларуси, привести законодательство республики в соответствие с российским, а также добиться доминирования русского языка над белорусским. Как говорится в плане, ключевым инструментом для достижения этих целей должно стать Союзное государство (СГ).

В документе описано поэтапное присоединение Беларуси к России. Так, до 2022 года у населения республики, а также ее политической и военной элит следовало сформировать устойчивые пророссийские настроения, ограничив таким образом влияние «националистических и прозападных» сил. Затем в плане прописано завершение конституционной реформы в Беларуси, исходя из интересов России.

После этого Москва также планировала заставить республику использовать российские порты для отгрузки товаров и увеличить влияние России в гуманитарной сфере.

Согласно плану администрации президента, к 2025 году в Беларуси уже должны быть стабильные группы российского влияния в политике, армии и бизнесе, которые должны позволить расширить российское военное присутствие и обеспечить интеграцию Беларуси в энергетическую, транспортную и коммуникационную системы России.

Как следует из документа, поглощение Беларуси Россией должно завершиться к 2030 году. К этому моменту план предполагает окончательное формирование Союзного государства, объединение армий двух стран, установление контроля России над информационным пространством Беларуси и переход на единую валюту. Тогда же, согласно планам АП, в Беларуси предполагается обеспечить главенство русского языка над белорусским, и создать общее культурное пространство с единым подходом к истории.

По словам журналистов, получивших в свое распоряжение этот документ, он был разработан Управлением президента по приграничному сотрудничеству, которое курирует замглавы АП Дмитрий Козак.

Источник: Focus online

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