В России суд вынес первый с начала войны в Украине приговор по делу о подготовке диверсии

Белгородский областной суд признал виновными в подготовке диверсии против воинского эшелона в Белгородской области неких Зеленина и Турьянского, чьи имена не называются, и назначил им по три с половиной года колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на УФСБ по региону. Там отметили, что этот приговор стал первым по уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала войны в Украине, и уже вступил в силу.

По данным спецслужбы, задержанные в марте осужденные планировали совершить диверсию на железной дороге рядом с поселком Томаровка Яковлевского района в тот момент, когда там должен был пройти военный эшелон.

«Подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Как утверждают в спецслужбе, Зеленин и Турьянский намеревались снять диверсию на видео, а затем распространить эти кадры в сети. Кроме того, по заявлениям силовиков, фигуранты дела передавали сведения о российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Украине, украинскому сайту «Миротворец». По версии обвинения, оба осужденных действовали «в интересах националистических подразделений вооруженных сил Украины».

Источник: ТАСС

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