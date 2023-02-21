В Подмосковье суд приговорил гражданина США к восьми годам колонии по обвинению в контрабанде оружия. Он транзитом летел через Москву и вез в багаже пистолет

Химкинский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы 37-летнего американца Андрэ Хачатуряна. Его признали виновным в контрабанде оружия.

Гражданина США в 2021 году задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Согласно материалам дела, Хачатурян летел рейсом «Аэрофлота» из Соединенных штатов в Ереван, чтобы познакомиться с родственниками будущей жены. При досмотре в его багаже обнаружили пистолет Glok-17 и патроны к нему. Оружие лежало в кейсе, который закрывался на ключ.

По словам адвоката Хачатуряна Игоря Бушманова, сотрудники авиакомпании приняли кейс с пистолетом и поэтому его подзащитный был уверен, что никаких законов он не нарушает. Кроме того, Бушманов отмечает, что пистолет не был скрыт и находился в багаже с другими вещами.

В ходе процесса Андрэ Хачатурян раскаялся в том, что не оформил документы на провоз оружия должным образом, и просил суд учесть это. Его защита будет обжаловать решение суда.

«Медиазона» обратила внимание, что приговор гражданину США вынесла судья Анна Сотникова. Именно она приговорила американскую баскетболистку Бритни Грайнер к восьми годам заключения по делу о контрабанде наркотиков из-за картриджей для вейпа с гашишным маслом. Позже Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.

Источники: ТАСС, «Медиазона»

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