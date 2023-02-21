«Украина никогда не станет победой России». Президент США Джо Байден выступил в Варшаве, он перечислил провалы Владимира Путина и анонсировал новые санкции 

Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве, куда он приехал после неанонсированного визита в Киев. Американский лидер обратился к россиянам и ответил на обвинения, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«США и страны Европы не пытаются контролировать или разрушить Россию. Запад не планирует атаковать Россию, как сегодня заявлял Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, нам не враги»,— сказал Байден.

Американский лидер также перечислил провалы российского президента Владимира Путина, которые он допустил за год с начала войны в Украине.

«Путин считал, что он может сломать нас, но мы проявили решимость. И вместо этого он достигает прямо противоположных результатов. Он добивался финляндизации Европы, а вместо этого добился НАТОизации Финляндии и Швеции», — подчеркнул президент США.

Джо Байден заявил, что США продолжат помогать Украине защищаться от российской агрессии и анонсировал новые санкции против России, которые введут на этой неделе.

«Мы делаем все возможное, чтобы Россия заплатила высокую цену за свои преступления. Российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, крали украинских детей. Никто не должен закрывать глаза на эти преступления», — отметил он.

Кроме того, в своей речи Байден подчеркнул, что «Украина никогда не станет победой России».

«Автократам нельзя потакать, им можно только говорить “нет“. Нет, ты не заберешь мою свободу. Нет, ты не заберешь мою страну. Грубая сила никогда не сломит дух свободы», — сказал американский лидер.

Источники: CNN

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