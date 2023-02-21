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Росгосцирк закупил каски и бронежилеты более чем на два миллиона рублей. Они нужны для поездок в аннексированные регионы 

17:10 • 21.02.2023

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) закупила бронежилеты и каски почти на два миллиона 300 тысяч рублей. Соответствующий контракт «Полигон медиа» обнаружило на портале госзакупок. 

Сколько именно единиц амуниции закупил Росгосцирк — неизвестно, но бронежилеты и каски должны поставить до конца марта 2023 года.

«В Росгосцирке объяснили, что бронежилеты и каски покупают для командировок сотрудников на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — пишет издание.

В конце августа 2022 года Росгосцирк объявил о начале гастролей в аннексированной Луганской области Украины. 

Источники: «Полигон медиа», Росгосцирк

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