Росгосцирк закупил каски и бронежилеты более чем на два миллиона рублей. Они нужны для поездок в аннексированные регионы 

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) закупила бронежилеты и каски почти на два миллиона 300 тысяч рублей. Соответствующий контракт «Полигон медиа» обнаружило на портале госзакупок.

Сколько именно единиц амуниции закупил Росгосцирк — неизвестно, но бронежилеты и каски должны поставить до конца марта 2023 года.

«В Росгосцирке объяснили, что бронежилеты и каски покупают для командировок сотрудников на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — пишет издание.

В конце августа 2022 года Росгосцирк объявил о начале гастролей в аннексированной Луганской области Украины.

Источники: «Полигон медиа», Росгосцирк

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.