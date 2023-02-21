Путин присвоил почетное наименование зенитной бригаде, которой принадлежал «Бук», сбивший малайзийский «Боинг»

Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде. Ей, согласно расследованию объединенной следственной группы, принадлежал «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в 2014 году с территории так называемой ДНР.

В указе президента говорится, что почетное наименование присваивается за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Ранее объединенная следственная группа по делу о крушении «Боинге» сообщила, что самолет сбили ракетой ЗРК «Бук», который принадлежал именно 53-й зенитной ракетной бригаде.

В ноябре суд в Гааге признал виновными в причастности к крушению малазийского «Боинга» и заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, более известного как Стрелков, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертого обвиняемого — Олега Пулатова — суд оправдал.

Позже следователи по делу о крушении «Боинга» сообщили, что располагают информацией о том, что Владимир Путин «принимал непосредственное участие в принятии решений по "Буку"», но они не могут предъявить российскому президенту обвинения из-за недостатка улик и действующего законодательства Нидерландов.

Источник: Официальный портал правовой информации

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