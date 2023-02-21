Около 22 тысяч россиян пытались въехать в США из Мексики после объявления мобилизации в России. Об этом сообщили представители пограничной службы США.

По их данным, с лета прошлого года количество граждан России, ищущих убежища от войны в Соединенных Штатах, выросло в разы. Так, в августе 2022 года мексикано-американскую границу пытались пересечь 1645 россиян, в декабре — почти восемь тысяч, а в январе 2023 попасть в США пытались более четырех с половиной тысяч российских граждан.

По данной таможенной и пограничной служб США, число россиян, пытающихся въехать в страну через южную границу, по сравнению с 2020 годом выросло более чем в 45 раз. Так, в 2020 году, когда в мире началась пандемия коронавируса, их было 467, а в 2022-м — 21 763 человека.

По данным CNN, еще сотни россиян ждут возможности легально въехать в США в приграничных городах на севере Мексики. Некоторые из них находятся там уже больше 40 дней.

Источник: CNN

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