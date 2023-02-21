ЕСПЧ начал рассматривать жалобы на российское законодательство о «нежелательных» организациях. У них десятки заявителей, среди которых НКО, а также Яшин и Ройзман 

Европейский суд по правам человека коммуницировал первую жалобу на российский закон о «нежелательных» организациях. Теперь суд рассмотрит дело «Фонд Андрея Рылькова и 82 заявителя против России». Об этом «Холоду» сообщил юрист Максим Оленичев.

В деле объединены жалобы российских организаций и отдельных граждан на поправки в российское законодательство, принятые в 2015 году. Они позволили властям присваивать организациям статус «нежелательных». За сотрудничество с такой организацией в законе предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Судя по документу, среди заявителей есть три организации, которым был присвоен статус «нежелательных»: американская Free Russia Foundation, Ассоциация школ политических исследований Совета Европы и Всемирный конгресс украинцев.

Также в дело включены жалобы граждан России, которых осудили за причастность к деятельности «нежелательных» организаций, участие в их мероприятиях или использование символики.

Один из заявителей — Антон Михальчук. В 2018 году его дважды оштрафовали на 20 тысяч рублей. Первый раз — за размещение в 2017 году в соцсети «ВКонтакте» анонса о лекции в рамках программы «Открытое право». Второй — в 2018 году, также за публикацию анонса, но на этот раз — о лекции в рамках программы «Открытое образование».

Среди физлиц-заявителей также есть политики Илья Яшин и Евгений Ройзман, юрист Юлия Федотова, журналист Тимур Олевский, активистка Анастасия Шевченко, журналистка Ирина Славина, которая в 2020 году совершила акт самосожжения, и другие.

Кроме того, заявителями в деле выступает и ряд российских НКО, пострадавших от законодательства о «нежелательных» организациях. В частности, «Фонд Андрея Рылькова», который занимается помощью наркопотребителям.

«”Фонд Андрея Рылькова” был оштрафован в 2017 году на 50 тысяч рублей только за то, что на его сайте была размещена публикация “Предварительное заключение не должно угрожать здоровью“. Она была издана при поддержке Фонда “Открытое общество“, который в 2015 году стал второй нежелательной организацией в России», — рассказал представитель Фонда юрист Максим Оленичев. По его словам, основанием для штрафа стало письмо ФСБ России, в котором говорится, что эта публикация угрожает национальной безопасности.

ЕСПЧ направил властям России вопросы и предложил до 4 апреля представить свою позицию по делу.

Источник: «Холод»

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