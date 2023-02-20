В России отменили тур группы «Мумий Тролль». Не состоится и как минимум одно выступление за границей 

В России отменили шесть концертов группы «Мумий Тролль». Также отмененным значится майский фестиваль Piligrim в Германии, где должны были выступить российские исполнители. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов Myrockshows.

С 10 по 18 марта группа «Мумий Тролль» должна была выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. О причинах отмены концертов не сообщается, официальных комментариев от участников или представителей группы тоже нет.

«Дорогие друзья! Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью. По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы "Мумий Тролль" в городе Орел не представляется возможным», — говорится в посте организаторов концерта в Орле.

Отмененные концерты должны были пройти еще в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Спустя два дня после полномасштабного вторжения России в Украину в инстаграме группы «Мумий Тролль» появился пост со словами: «Нет войне. I vote for peace. Мы за мир. No war». А в начале марта 2022 года музыканты опубликовали сообщение, в котором объявили, что не будут проводить концерты.

«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран.“Музыка сорвалась…” Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…», — сказано в посте.

Источники: Myrockshows, mumiytroll

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