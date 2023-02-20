В преддверии годовщины начала российского вторжения Киев посетил американский президент Джо Байден. Эту поездку до последнего держали в секрете

В Киев с визитом прибыл президент США Джо Байден. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетил мемориал погибшим украинцам и выступил с речью.

«В крупнейшей за три четверти века войне вы побеждаете, несмотря на все ожидания. У нас есть уверенность, что вы продолжите добиваться успехов», — заявил американский лидер.

«Жертвы, на которые пошел украинский народ, слишком велики. Мы скорбим вместе с семьями тех, кто погиб в этой жестокой и несправедливой войне. Мы знаем, что впереди будут очень тяжелые дни, недели и годы. Но целью России было стереть Украину с карты. Но путинские цели провалены. Россия потеряла половину территории, которую когда-то оккупировала. Молодые талантливые россияне бегут десятками тысяч, не желая возвращаться в Россию. Не бегут от армии. Бегут от России. Потому что не видят будущего в стране», — добавил он.

«Год спустя Киев держится, Украина держится, демократия держится», — подытожил Байден.

По его словам, США и их союзникам удалось собрать для помощи Украине 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, больше двух миллионов снарядов, полсотни РСЗО, а также системы ПВО.

Байден анонсировал новый пакет помощи Киеву на общую сумму в полмиллиарда долларов. В него, в частности, войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые ракеты и гаубицы.

Телеканал CNN раскрыл подробности подготовки к визиту американского президента в Киев, который до последнего держался в секрете. Во вторник Байден должен посетить Польшу, а накануне его администрация опубликовала данные, согласно которым американский президент в понедельник якобы еще находился в США. На самом же деле он еще в воскресенье «под покровом ночи» улетел в Польшу, откуда на поезде прибыл в Киев в понедельник утром.

Западные и украинские СМИ подчеркивают важный символизм этого визита, совершенного в канун годовщины начала российского вторжения и в годовщину расстрела на Майдане «небесной сотни», боровшейся за европейское будущее Украины.

Источник: CNN

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