В Москве девушка получила ожоги после того, как в ее руках взорвалась посылка с самодельной бомбой

Жительница Москвы получила ожоги лица и рук после того, как открыла посылку, на которой было написано ее имя. Коробка с именем 22-летней москвички лежала в подъезде дома, обнаружив ее, девушка решила ее открыть, после чего произошел взрыв.

Как оказалось в коробке находилась самодельное взрывное устройство из двух бутылок с жидкостью для розжига и детонатора.

В настоящее время устанавливается, кто оставил коробку. На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Как пишет телеграм-канал Baza, посылку с бомбой девушке, возможно, отправил отвергнутый ей ухажер. В 2017 году за ней ухаживал парень, которому она отказала, и тогда он начал преследовать ее.

Источники: Baza, ТАСС

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