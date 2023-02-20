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В Минобороны подтвердили гибель шести солдат-срочников. Они не смогли выбраться из блиндажа, который загорелся из-за неправильного использования печи

16:03 • 20.02.2023

Шесть военнослужащих подразделения Западного военного округа погибли в Курской области из-за пожара в блиндаже. Об этом сообщили в Минобороны. 

В ведомстве добавили, что солдаты нарушили правила безопасности при обращении с горючими материалами, в результате чего загорелась легковоспламеняющейся жидкость. 

«Сегодня в результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО в Курской области произошел пожар в блиндаже. Погибли шесть военнослужащих, проводится расследование», — сообщили в Минобороны. 

По данным телеграм-канала Baza, военнослужащие плеснули бензин в горящую печь. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, на улицу удалось выбежать только двоим военным. 

Источники: ТАСС, Baza

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