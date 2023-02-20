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США торопят Украину начать контрнаступление — Politico

13:00 • 20.02.2023

Администрация американского президента Джо Байдена призвала украинские власти «закрепить успехи», которых ВСУ достигли на фронте, и, возможно, начать новое контрнаступление. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, Вашингтон посоветовал Киеву готовиться к контрнаступлению уже сейчас, пока вооружение из США и Европы поступает без препятствий. Как пишет издание, в Белом доме опасаются, что поддержка со стороны европейских стран может быть ограничена.

Тем временем в США военную и финансовую помощь Украине по-прежнему поддерживают конгрессмены от обеих партий — Демократической и Республиканской. 

Тем не менее, по данным Politico, некоторые сотрудники администрации Байдена ожидают роста сопротивления республиканцев в вопросах будущих военных поставок для Украины.

В связи с этим, пишет издание, Белый дом рекомендовал администрации Зеленского не медлить с контрнаступлением на фоне грядущей поездки Байдена в Польшу, которая состоится 20 февраля — в преддверии годовщины российского вторжения в Украину.

Между тем сегодня стало известно о визите американского президента в Киев.

Источник: Politico

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