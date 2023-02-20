Против военного врача, отказавшегося ехать воевать в Украину, возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против военного врача, который отказался участвовать в боевых действиях в Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, Денис Васильев закончил военно-медицинскую академию по специальности «врач общей практики» в 2022 году. С лета прошлого года он в звании лейтенанта проходит службу в одной из воинских частей Северного флота.

Еще будучи курсантом, Васильев лечил военнослужащих от коронавируса, работая в «красной зоне». За это он был награжден медалью Минобороны России «За борьбу с пандемией COVID-19».

Оказавшись после окончания вуза в войсках, офицер сразу подал рапорт на увольнение. Но его не успели рассмотреть до объявления в России мобилизации, которая, среди прочего, запрещает военнослужащим увольняться до ее окончания.

В итоге Васильеву предложили перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, на что он согласился.

Тем не менее незадолго до того, как офицер должен был туда отбыть, в воинскую часть пришел другой приказ, согласно которому Васильеву предписывалось отправиться на фронт в Украину.

Этот приказ офицер отказался выполнять по личным убеждениям. Отказ стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье о невыполнении приказа в период мобилизации. По ней Васильеву грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Источник: Павел Чиков

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