Политик Андрей Пивоваров спустя месяц нашелся в карельской колонии. Там его сразу отправили в ПКТ

Политик Андрей Пивоваров, приговоренный к четырем годам колонии по обвинению в руководстве «нежелательной» организацией, нашелся в исправительной колонии №7 в городе Сегежа в Карелии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила экс-глава избирательного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.

По ее словам, в ИК-7 Пивоварова привезли еще 24 января, однако родным и близким осужденного сообщили об этом только сейчас. По прибытии политика в карельскую колонию сотрудники исправительного учреждения «выписали ему несколько нарушений», провели комиссию и поместили в ПКТ до 30 апреля. Какие именно нарушения вменили политику — неизвестно.

ПКТ — помещение камерного типа, так называемая «тюрьма в тюрьме», одиночная камера для особо злостных нарушителей тюремного режима, условия содержания в которой практически не отличаются от штрафного изолятора.

В частности, содержащимся там заключенным запрещены свидания. Андрей Пивоваров находится под стражей уже почти два года, за это время у него было всего одно свидание с матерью и несколько телефонных звонков.

В ноябре 2022 года Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу Пивоварова на решение суда первой инстанции и оставил приговор без изменений.

В ходе процесса следствие утверждало, что политик в августе 2020 года разместил около 30 постов в фейсбуке, которые силовики назвали «сведениями агитационного характера» в поддержку «нежелательной» организации.

ИК-7 в Сегеже, куда отправили Пивоварова, стала широко известна после того, как в 2016 оказавшийся там политический активист Ильдар Дадин заявил о пытках. Тогда он утверждал, что «каждый приехавший туда проходил через пытки — подвешивание, избиение и опускание головой в унитаз».

После этого против руководства колонии были возбуждены уголовные дела. В 2019 году бывшего начальника ИК-7 Сергея Коссиева приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о превышении полномочий.

Источник: Татьяна Усманова

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