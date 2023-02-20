На границе Турции и Сирии произошли два новых землетрясения

На границе Турции и Сирии произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Об этом сообщает Европейско-Азиатский сейсмологический центр. В турецком Хатае под завалами могут находиться люди, сообщил мэр города.

Точных данных о пострадавших пока нет. Местные СМИ сообщают, что обрушились здания, которые устояли во время прошлого землетрясения. Также сейчас во всей провинции нет электричества.

Власти курортных провинций Анталья и Мерсин просят местных жителей и туристов не приближаться к береговой линии.

Кроме того, толчки ощущались в Сирии, Ливане, Израиле, Ираке, Палестине и на Кипре.

В результате землетрясений, которые произошли в Турции 6 февраля, по последним данным, погибли более 41 тысячи человек. По информации ООН и правительства Сирии, в стране из-за землетрясений погибли более 5,8 тысяч человек.

Источники: Европейско-Азиатский сейсмологический центр, Anadolu, NTV

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