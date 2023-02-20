Поддержать
Новости

На границе Турции и Сирии произошли два новых землетрясения

22:02 • 20.02.2023

На границе Турции и Сирии произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Об этом сообщает Европейско-Азиатский сейсмологический центр. В турецком Хатае под завалами могут находиться люди, сообщил мэр города. 

Точных данных о пострадавших пока нет. Местные СМИ сообщают, что обрушились здания, которые устояли во время прошлого землетрясения. Также сейчас во всей провинции нет электричества. 

Власти курортных провинций Анталья и Мерсин просят местных жителей и туристов не приближаться к береговой линии. 

Кроме того, толчки ощущались в Сирии, Ливане, Израиле, Ираке, Палестине и на Кипре. 

В результате землетрясений, которые произошли в Турции 6 февраля, по последним данным, погибли более 41 тысячи человек. По информации ООН и правительства Сирии, в стране из-за землетрясений погибли более 5,8 тысяч человек.

Источники: Европейско-Азиатский сейсмологический центр, Anadolu, NTV

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»