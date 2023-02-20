«Хуй знает кто, мы не при делах, кто-то его поймал, голову кувалдой разбил». В сети появилось очередное видео вербовки заключенных в ЧВК Вагнера 

В сети появилось видео, на котором глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует заключенных в одной из российских колоний.

По словам Пригожина, его ЧВК — это военизированная ОПГ, находящаяся вне закона, с собственным кодексом, который «отличается от законов России». Он также описал идеального кандидата в наемники и сказал, что ЧВК нужны «криминальные таланты».

«Идеальный кандидат — Илья Муромец со строгого режима, не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый и, желательно, отсидевший пятнашку и более, желательно, впереди пятнашка и более. Желательно [отсидевший] не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Если администрацию какую-нибудь или ментов отпиздил, то это еще лучше», — говорит Пригожин стоя перед десятками заключенных.

В какой-то момент один из заключенных спросил про перспективы для России на войне и Пригожин ответил, что они не самые лучшие.

«Проебано столько, что исправлять очень сложно. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же как мы с вами, у них такие же железные яйца. Пленного берешь и говоришь ему “ты че не сдаешься?”, а он отвечает: “А ты чего не сдаешься?”», — отметил Пригожин.

Кроме того, Пригожин рассказал, что ЧВК Вагнера воюет только в районе Бахмута. Один из заключенных спросил кто контролирует Часов Яр и Херсон.

«Часов Яр — укропский, он и был укропский. <...> А Херсон давно уже Кремль сдал», — утверждает глава частной военной компании.

Также глава ЧВК рассказал о том, как ЧВК Вагнера меняет украинских военнослужащих на своих боевиков. Там же он упомянул бывшего бойца Евгения Нужина, которого казнили кувалдой.

«Последний раз в СМИ вся страна обсуждала, был такой Нужин — сдался, сам сказал, что хочет воевать против русских. Хуй знает кто, мы не при делах, кто-то его поймал, голову кувалдой разбил», — пояснил Пригожин, чем вызвал смех осужденных.

Когда и в какой именно колонии было снято это видео — неизвестно. Сдача Херсона российскими военными и казнь Нужина, о которых рассказывает Пригожин, произошли в ноябре.

14 февраля глава ЧВК Вагнера говорил, что его «отстранили» от вербовки заключенных. В то же время в начале октября «Важные истории» сообщали, что Минобороны также вербует заключенных в свои ряды и военным в колониях доверяют больше, чем наемникам.

Источники: «Осторожно, новости», «Важные истории»

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