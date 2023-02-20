Фигурист Роман Костомаров в крайне тяжелом состоянии из-за поражения части головного мозга. Однако его состояние, возможно, удалось стабилизировать

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии из-за поражения части головного мозга. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Позднее ТАСС со ссылкой на неназванные источники сообщил, что его состояние удалось стабилизировать.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — сказал собеседник РИА «Новостей».

В то же время ТАСС пишет, что врачи оперативно отреагировали на ситуацию и сейчас состояние Костомарова оценивается как стабильное.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», — говорит источник агентства.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Спортсмена подключили сначала к ИВЛ, а затем к ЭКМО, тем не менее врачам не удалось предотвратить возникновение гангрены.

В начале февраля «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники в медицинских кругах, сообщила, что врачи были вынуждены отнять у Костомарова обе стопы. А через неделю появились сообщения, что фигуристу ампутировали кисти рук.

В 2006 году Роман Костомаров в дуэте с Татьяной Навкой завоевал олимпийское золото в парных танцах на льду.

Источники: РИА «Новости», ТАСС

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