«15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране». Алексей Навальный опубликовал свою политическую платформу и призвал «оставить Украину в покое»

Алексей Навальный опубликовал свою политическую платформу. В частности, политик сформулировал причины, по которым Путин начал войну в Украине, а также объяснил почему прекратить ее — в интересах России.

«Реальные причины войны — политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как “царь-завоеватель” и “собиратель земель”», — пишет Навальный.

Также он отметил, что Россия терпит поражение в войне с Украиной. «Комбинация «агрессивная война + коррупция + бездарность генералов + слабая экономика + героизм и высокая мотивация обороняющихся» результатом выдает только поражение», — подчеркивает политик.

Кроме того, Навальный призвал вернуться к границам Украины, которые были определены в 1991 году, «оставить Украину в покое» и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ, а также совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации нанесенного ущерба.

«После войны нам предстоит компенсировать Украине ущерб, нанесенный путинской агрессией. Но восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит это сделать, не мешая развиваться нашей стране. Мы на дне, и, чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно», — говорится в заявлении оппозиционера.

Сменить власть в России Алексей Навальный предлагает через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания.

«Осознавая свои историю и традиции, мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно», — подытожил он.

Источник: Алексей Навальный

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