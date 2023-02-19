«Всерьез планирую составить конкуренцию нашему дорогому брату». Кадыров сообщил о планах создать собственную ЧВК

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах создать собственную частную военную компанию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧВК Вагнера смогла добиться внушительных результатов в ходе войны в Украине. Кадыров подчеркнул, что такие формирования нужны, а ситуация «подвела черту под разговорами об их необходимости».

«Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — добавил он.

Частные военные компании запрещены действующим российским законодательством, а участие в них является составом уголовного преступления, предусмотренного статьей УК «Наемничество».

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) писал, что Кадыров, вероятно, решил публично не поддерживать Пригожина в его конфликте с Минобороны. На этой неделе по близким к ЧВК Вагнера телеграм-каналам распространились видео, записанные ее бойцами. В них наемники матерно ругают командование российской группировкой войск в Украине, расстреливают из пулемета фотографии генералов и жалуются, что ЧВК Вагнера отрезали от снабжения, оставив без боеприпасов.

Сам Пригожин позже открестился от этих роликов, назвав их «фейками».

В середине февраля основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Пригожин навестил в клинике командира чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Аналитики ISW сочли это попыткой «заручиться поддержкой» главы Чечни.

Тот, в свою очередь, 18 февраля заявил о своих «прекрасных отношениях» с Минобороны и отсутствии разногласий. «Любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается», — подчеркнул он.

Источник: Рамзан Кадыров

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