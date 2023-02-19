Почти сто российских адвокатов подписали письмо в поддержку своего коллеги Михаила Беньяша, лишенного адвокатского статуса

По меньшей мере 88 российских адвокатов подписали петицию в поддержку своего коллеги Михаила Беньяша, который был лишен адвокатского статуса по требованию Минюста.

«Мы знаем Михаила Беньяша как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Михаил Беньяш всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо. Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода мысли и слова», — говорится в обращении адвокатов.

В своем письме коллеги Беньяша подчеркнули, что он подвергается систематическому незаконному преследованию со стороны российских властей, и потребовали немедленно его прекратить.

17 февраля Михаил Беньяш был лишен адвокатского статуса по решению Совета Адвокатской палаты Краснодарского края. Формальным поводом стали два поста в телеграм-канале адвоката — о «несменяемости» президентов адвокатских палат и об «иноагентских» действиях Минюста.

Как заявляли в этом ведомстве, упомянутые посты направлены на «дестабилизацию общественно-политической обстановки» в стране. В свою очередь, квалификационная комиссия и Совет Палаты сочли, что эти посты относятся адвокатской деятельности Беньяша и, следовательно, подрывают авторитет адвокатуры и доверие к ней.

Источник: Обращение российских адвокатов в защиту Михаила Беньяша

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