Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. Пять человек погибли

Израиль нанес ракетный удар по столице Сирии Дамаску. В результате пять человек погибли и еще 15 получили ранения. Об этом заявили в сирийском минобороны.

«Сегодня в 00.22 утра враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан, нацеленные на некоторые пункты в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые кварталы. […] Наши системы ПВО сбили большинство из ракет», — говорится в заявлении военного ведомства Сирии.

В свою очередь, агентство Reuters уточняет, что удар был нанесен по зданию в центре Дамаска рядом с «большим и хорошо охраняемым комплексом безопасности, связанными с иранскими объектами».

По данным агентства, авиаударом были повреждены несколько зданий недалеко от площади Омейядов, где многоэтажные «здания охраны» расположены в жилых районах.

Официальные представители Израиля пока никак не комментировали эти сообщения.

В конце января, предположительно, израильские дроны нанесли удар по военному заводу в иранском Исфахане. Тогда минобороны Ирана заявило, что в результате атаки никто не пострадал, а самому зданию был причинен незначительный ущерб.

Как сообщали западные СМИ, атаке подверглась мастерская, где производились беспилотники, в том числе тех моделей, которые Иран поставляет России для войны в Украине.

Источник: Минобороны Сирийской Арабской Республики

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