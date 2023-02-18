В Болгарии обнаружили грузовик с телами 18 человек. Это могут быть нелегальные мигранты

Под столицей Болгарии Софии местная полиция обнаружила грузовик с телами 18 человек. Предположительно, это мигранты, которые умерли от удушья, пока их нелегально перевозили через границу.

Местный министр здравоохранения Асен Меджидиев сообщил, что еще 34 человека, включая пятерых детей, которые находились в грузовике, были доставлены в больницы Софии. Некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. «Тем, кто был заперт в этом грузовике, не хватало кислорода. Они были замерзшие, мокрые, несколько дней не ели», — сказал Меджидиев.

Водитель грузовика скрылся, его поиски сейчас продолжаются.

СМИ сообщают, что находившиеся в машине люди прибыли в Болгарию из Афганистана. По данным The Guardian, страна находится на пути, по которому мигранты с Ближнего Востока и Афганистана въезжают в ЕС. Большинство из них не остаются в Болгарии, а стремятся перебраться в более богатые страны.

В 2015 году в Болгарии арестовали трех водителей грузовиков, которых обвинили в гибели 71 человека, найденного мертвым на австрийской автомагистрали.

Источник: The Guardian

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