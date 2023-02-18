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Участница группы Pussy Riot Рита Флорес нашлась. Во время обыска она была у себя дома

10:29 • 18.02.2023

В Москве нашлась участница группы Pussy Riot Рита Флорес, пропавшая накануне вечером. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщил ее адвокат Даниил Берман. 

Во время обыска у девушки отобрали телефон и отправили защитнику ложное сообщение от ее имени о том, что ее повезли в Следственный комитет. Когда адвокат приехал по адресу СК, который был указан в сообщении, сотрудники сказали ему, что Флорес у них нет.  

Позднее выяснилось, что во время обыска она находилась в своей квартире. С чем был связан обыск, адвокату не известно. 

16 декабря прошлого года у Риты Флорес уже проходил обыск по делу о «фейках» против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. После обыска ее вызывали на допрос в качестве свидетеля.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

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