На пенсионера из Пензы завели уголовное дело о «дискредитации» армии за реакции в «Одноклассниках»

Против жителя Пензы Николая Гуценовича возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Он ставил лайки антивоенным публикациям в «Одноклассниках».

В постановлении о возбуждении дела говорится, что Гуценович, используя свой смартфон, «ставил реакции на публикации в вышеуказанной социальной сети, после чего публикации размещались у него на странице и были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц».

В частности, мужчина реагировал на материалы, в которых говорилось об обстреле российской армией жилых домов в Украине и о гибели мирных жителей.

Ранее Гуценовича уже привлекали по статье о «дискредитации» ВС РФ. В прошлом году он провел в Пензе одиночный пикет — с рисунком ракеты, которую переламывают руки. Тогда в его отношении возбудили административное дело по ст. 20.3.3 КоАП и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Активность мужчины в «Одноклассниках» следователи охарактеризовали как «повторную дискредитацию ВС РФ», поэтому он стал фигурантом уголовного дела.



Источник: «ОВД-Инфо»

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