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Диджей включил песню «От сосны» Потапа и Насти Каменских в кафе во время новогоднего обращения Путина. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

11:54 • 18.02.2023

Новомосковский районный суд Тульской области признал диджея Сергея Васильева виновным по статье о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Поводом стало то, что во время новогоднего обращения Владимира Путина мужчина включил в кафе песню «От сосны» украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских. 

«Действия Васильева С.А. привели к размещению в социальной сети видеоролика с выступлением Президента Российской Федерации на фоне песни вышеуказанной группы, слова которой воспринимались искаженно и неблагозвучно», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области. 

Издание Astra сообщало, что на диджея Васильева пожаловался один из посетителей бара «Флагман» в городе Новомосковске. 

Помимо Васильева за «дискредитацию» российской армии также привлекли к ответственности другого гостя заведения, который снял выступление Путина на фоне играющего трека «От сосны» на видео. Его оштрафовали на 45 тысяч рублей. 

Источники: Astra, RusNews, объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области

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