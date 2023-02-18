ЧВК «Вагнер» потеряла более 30 тысяч бойцов на войне в Украине

30 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» были убиты или ранены, сообщает CNN. По данным американского правительства, на которое ссылается издание, около девяти тысяч человек погибли. Половина из них — за период с середины декабря.

Около 90% убитых в декабре были завербованными из российских колоний. ЧВК в значительной степени полагалась на заключенных, чтобы пополнить свои ряды, отмечает представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, никаких признаков прекращения вербовки нет, несмотря на то, что о прекращении набора в ЧВК из колоний заявлял Евгений Пригожин.

«Они обращаются со своими новобранцами, в основном с осужденными, как с пушечным мясом, буквально бросая их в мясорубку бесчеловечными способами, не задумываясь», — сказал Кирби. «Он [Пригожин] вырвал этих людей из тюрем и бросил их на поле боя без подготовки, без снаряжения, без какой-либо организации. Их просто бросили в бой», — цитирует его CNN.

Источник: CNN

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.