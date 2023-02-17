«Заламывали руки, делали “ласточку”, потом принесли устройство для пытки током». Учитель из Канска рассказал, как полицейские заставляли его признаться в поджоге военкомата

35-летний преподаватель из Канска в Красноярском крае заявил о пытках в отделении полиции и в СИЗО. Силовики требовали, чтобы он признался в поджоге местного военкомата. Мужчина настаивает, что он этого не делал, сообщают «Тайга.инфо» и «Проспект мира».

16 октября прошлого года мужчина (его имя не называется в СМИ по просьбе его матери) взял свое охотничье ружье и вышел в центр Канска. Там он выстрелил в рекламный баннер «Служба по контракту — твой выбор».

Мужчину задержали 17 октября. На него завели уголовное дело по статьям о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) и об угрозе убийством соседу, которого он встретил после стрельбы по баннеру (ст. 119 УК). Впоследствии во время общения с адвокатами мужчина говорил, что сожалеет о своем поступке, и что он не планировал причинять кому-либо боль. Он признал вину и объяснил свои действия нервным срывом.

Его мать рассказала изданию «Проспект мира», что сын тяжело переживал объявление в России мобилизации и не хотел гибели солдат на войне.

В тот же день 17 октября в его квартире провели обыск. В это время мужчине надели на голову черный пакет. Как рассказала его мать, позже силовики пришли к ней, провели обыск без ордера в ее квартире и просили, чтобы она уговорила сына признаться в поджоге военкомата.

Неизвестные бросили в окно военкомата в Канске смесь с зажигательной жидкостью 24 сентября.

В отделе полиции «Канский» преподавателя пытали. Как он сам рассказал своим адвокатам, его завели в кабинет и «положили лицом на пол». В то же время его руки были в наручниках за спиной. Пострадавший рассказывал адвокату, что в кабинете было около пяти человек, которые били его руками в область головы.

«Требовали, чтобы я признался в поджоге военкомата в ночь с 23 на 24 сентября. Я не признавался, так как этого не делал. Мне делали “ласточку”, заламывали руки, я не сознавался. Затем в кабинет принесли устройство для пытки током, армейский телефон, из которого тянулось два провода. Сначала ток пустили по верху ягодиц, на обе ягодичные мышцы, продолжали требовать, чтоб я признался, что поджег военкомат. Я кричал от боли, и когда кричал сильно, меня били по лицу и говорили “заткнись”», — рассказал мужчина.

Кроме того, ему на голову надевали пакет и заматывали его скотчем, чтобы мужчина не мог дышать. Пытки продолжались, пока не появился свидетель (его имя «Тайга.инфо» не сообщает). Полицейские угрожали мужчине, что если он куда-то пожалуется, его этапируют в СИЗО-1 Красноярска, где «поместят в пресс-хату, изувечат и изнасилуют».

По решению суда мужчину поместили в канское СИЗО-5, а затем увезли в красноярское СИЗО-1. Он не раз пытался зафиксировать у медиков следы побоев, но врач государственной Канской больницы в своей справке от 17 октября написал, что мужчина «упал и ударился на лице».

В СИЗО-1 пытки над мужчиной продолжились, рассказала его мать. По ее словам, ее сына выводили в специальное помещение, где «два бугая начали его избивать и угрожать изнасилованием, если он не напишет явку с повинной».

«Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Владимира Васина сообщает, что силовики приходили к мужчине в изолятор уже больше десяти раз. Защитник добавил, что его доверитель некоторое время работал инспектором по делам несовершеннолетних в системе МВД и его должны были поместить в камеру для бывших силовиков. Однако его перевели в такую камеру только спустя месяц после этапирования в Красноярск.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о пытках. Адвокаты пострадавшего обжаловали это решение.

По словам Владимира Васина, по статьям о хулиганстве и угрозах убийством его подзащитному грозит до семи лет тюрьмы, но за счет положительных характеристик у него есть шанс получить условный срок. Однако если в деле появится «террористическая» статья за поджог военкомата, мужчине будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Источник: «Тайга.инфо», «Проспект мира»

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