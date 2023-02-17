«Я скоро подлечусь и тоже отправлюсь в Украину». Задержанный в Домодедово чеченский гей записал видео, в котором попросил правозащитников «отстать» от него 

Идрис Арсамиков, которого 16 февраля задержали в аэропорту Домодедово, записал видео из дома в Чечне и попросил правозащитников «отстать» от него. Он выложил два ролика на своей странице Вконтакте.

На видео 28-летний Идрис говорит, что в интернете про него пишут много «грязи», и что это оскорбляет его и его нацию. Он добавляет, что в Чечне «ценят его права». Также Идрис сообщает, что два его брата уже воюют в Украине, и что так как он патриот, он скоро к ним присоединится. Также он заявил: «Я мужик и скоро собираюсь жениться».

В Кризисной группе «СК SOS» считают, что видео записаны под давлением. «Риторика, выбор слов, предыстория и аналогичные случаи говорят о том, что его попросили записать видео из-за общественного резонанса. Чтобы снизить градус давления общественности, силовики, вероятно, отпустили Идриса домой с условием записи видео. Такие публичные «покаяния», в попытке обелить власти — постоянная практика в Чечне», — говорится в сообщении группы.

С 2018 года Идрис Арсамиков жил в Нидерландах. Он уехал туда после того, как пережил пытки чеченских силовиков. Летом 2018 года чеченские силовики задержали мужчину, держали его в подвале, где били и пытали, чтобы добиться признания в гомосексуальности.

В феврале 2023 года Арсамиков вернулся в Россию, чтобы похоронить отца. 16 февраля он собирался улететь обратно в Нидерланды. Однако в Домодедово его задержали полицейские, которые позже передали Идриса чеченским силовикам. Те отвезли его в Чечню, где на мужчину заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как отмечают правозащитники, соответствующие заявление на Арсамикова было написано в декабре 2021 года, когда мужчина находился в Нидерландах.

Ориентировку на Арсамикова, по его собственным словам, подписал начальник полиции Шелковского района Чечни, который летом 2018 года пытал мужчину электрическим током.

Источник: Идрис Арсамиков, «СК SOS»

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