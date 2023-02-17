В Украине погиб лидер «приморских партизан». Он, вероятно, подписал контракт с ЧВК Вагнера

В Украине погиб лидер группировки «приморских партизан» Александр Ковтун. Он был осужден на 25 лет колонии за нападения на милиционеров, а на фронте оказался, вероятно, подписав контракт с ЧВК Вагнера.

Официально информацию о гибели Ковтуна никто не подтверждает. В пресс-службе ГУФСИН по Приморью, где он отбывал наказание, «Коммерсанту» сообщили, что «у них нет таких данных».

В 2010 году так называемые приморские партизаны нападали на сотрудников милиции в Приморском крае. Лидера группировки Александра Ковтуна, а также других ее членов обвиняли в убийстве двух милиционеров и четырех производителей наркотиков. Кроме того, следствие установило, что они ранили еще шесть милиционеров, а также угнали несколько автомобилей.

Перед тем, как «партизан» задержали в июне 2010 года, они записали видеообращение, в котором объяснили свои действия борьбой с полицейским произволом и коррумпированными сотрудниками МВД.

В 2014 году Ковтуна приговорили к пожизненному сроку, однако в 2018 году наказание смягчили до 25 лет лишения свободы.

Источники: «ОПС-медиа», «Коммерсантъ»

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