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В Москве пропала участница Pussy Riot Рита Флорес

21:15 • 17.02.2023

В Москве пропала участница Pussy Riot Рита Флорес. Об этом «Холоду» сообщила другая участница группы Ольга Борисова. 

Утром 17 февраля Флорес со своего номера позвонила своему адвокату Даниилу Берману и сообщила, что в ее квартире прошел обыск. После этого она позвонила снова, на этот раз с неизвестного номера, сказала, что у нее отбирают телефон, и сообщила, что ее задержали и увезли в Мещанский следственный отдел. Там Бермана уверили, что Флорес у них нет. Дома ее также не было. 

С чем именно связан обыск — неизвестно, сказал «Холоду» Берман. На связь Флорес не выходит. В разговоре с Берманом она сообщила, что у нее отбирают телефон. 

«Не исключаю, что она может быть задержана и впоследствии арестована по административному или уголовному делу», — сказал Берман. 

16 декабря 2022 у Флорес проходил обыск по делу о «фейках» против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. После обыска ее вызывали на допрос в качестве свидетеля.

Источник: «Холод»

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