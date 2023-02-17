Сервис по подбору психологов Zigmund.Online подвергся спам-атаке из-за промо-ролика с Монеточкой

На основные площадки сервиса по подбору психологов Zigmund.Online обрушились боты, сообщили «Холоду» в пресс-службе компании. Сообщения появились после промо-ролика с певицей Монеточкой, который сервис выложил в апреле прошлого года.

Атаки на соцсети, электронную почту и телеграм-канал сервиса начались 16 февраля и длились двое суток. Например, на почту Zigmund.Online пришло множество сообщений примерно с одним и тем же содержанием:

«Как можно снимать ролик с актрисой “Монеточкой”? Эта женщина прямо проклинает Россию и всех живущих в ней. Она радуется, когда на войне погибают наши дети и родные. … Прошу, проанализируйте рекламу с такими людьми, иначе ничего хорошего с этого не будет».

Кроме того, авторы писем угрожали написать некий «запрос в прокуратуру».

В пресс-службе сервиса рассказали, что из-за атаки возникли проблемы с работой сайта. «У нас периодически случались атаки на сервис, техническая команда научилась с ними эффективно справляться и минимизировать последствия для бизнеса. Такого рода атака произошла впервые», — сообщили в компании.

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) не раз высказывалась против войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения она покинула Россию.

Источник: «Холод»

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