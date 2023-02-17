Фэшн-журналистку Катю Федорову оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии России

Фэшн-журналистку, автора телеграм-канала о моде «Good Morning, Karl!» Катю Федорову оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел».

27 февраля Катя Федорова в своем инстаграме опубликовала открытое письмо против войны в Украине и призвала дизайнеров, стилистов и коллег из мира моды подписать его. Как сообщают правозащитники, в конце ноября «в ходе мониторинга сети “Интернет”» этот пост обнаружил майор полиции Скворцов.

19 декабря на Федорову составили протокол об административном нарушении по статье о «дискредитации» российской армии. 10 января прошло первое заседания суда, а спустя четыре дня Федорову признали виновной и обязали выплатить штраф.

«В очередной раз мы увидели, как российские вооруженные силы может дискредитировать призыв к мирным переговорам. Предлагаю властям открыть толковый словарь и узнать значение слова “дискредитация” — и если, по их мнению, призыв к мирным переговорам подрывает доверие к использованию вооруженных сил, то у меня возникает вопрос к самим вооруженным силам», — отметила адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина.

«Ну и на случай, если дяди на Петровке снова нас читают вместо того, чтобы реальных преступников ловить. Повторюсь — НЕТ ВОЙНЕ», — написала Федорова в инстаграме.

В февраля 2021 года после оглашения приговора Алексею Навальному Федорова запустила в соцсетях флешмоб в поддержку жены политика Юлии. Она призвала публиковать фотографии в красном с хештегом «негрустивсебудетхорошо». Эти слова Навальный сказал жене после того, как судья зачитала приговор.

Источник: «Первый отдел»

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