Британская полиция запретила журналисту Христо Грозеву и его семье присутствовать на премии BAFTA. На нее номинирован фильм «Навальный», в котором снялся Грозев

Британская полиция запретила журналисту-расследователю и руководителю Bellingcat Христо Грозеву посетить церемонию вручения премии BAFTA в Лондоне из-за «угрозы общественной безопасности». Также посетить церемонию запретили его семье, в том числе сыну и дочери-подростку. Об этом сообщил сам Грозев.

Грозев написал, что понимает необходимость обеспечения общественной безопасности, однако такие моменты, по его словам, показывают растущую опасность для независимых журналистов по всему миру. «Эти опасности исходят не только от кровожадных диктаторов, но и от того, что голоса журналистов заглушаются, а не усиливаются цивилизованным миром, которому они пытаются служить», — отметил Грозев.

На премию BAFTA номинирован документальный фильм «Навальный» режиссера Даниэла Роэра, в котором рассказывается об отравлении Алексея Навального. В фильме фигурирует Христо Грозев — он расследовал отравление политика.

Источник: Христо Грозев

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.