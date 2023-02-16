Владимир Зеленский заявил о начале российского наступления

Президент Украины заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российской армии уже началось, и добавил, что украинские войска смогут удерживать позиции до тех пор, пока не начнут контрнаступление. Об этом он сказал в интервью BBC News, посвященному годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский также повторил свой призыв к Западу — продолжать поставки вооружений в Украину. «Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», — заявил президент.

Кроме прочего, Зеленский исключил вероятность отказа от каких-либо территорий своей страны в рамках возможного мирного соглашения с Россией: «Украина хочет гарантий безопасности, все мы хотим – мы объединены. Поэтому какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство. Вопрос же не в слове "компромисс". Зачем его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни. Они каждый день происходят. Вопрос – с кем. Компромисс с Путиным? Нет! Почему? Потому что нет веры».

Источник: BBC News

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