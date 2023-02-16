В Петрозаводске начальника колонии и его зама приговорили к семи годам лишения свободы за пытки заключенного

Петрозаводский городской суд назначил по семь лет колонии общего режима бывшему начальнику ИК-9 Ивану Савельеву и его заместителю Ивану Ковалеву. Обоих признали виновными превышении должностных полномочий с применением насилия.

Кроме лишения свободы, суд также запретил им работать в силовых ведомствах в течение трех лет.

В феврале 2014 года Савельев и Ковалев в санитарной части ШИЗО ИК-9

избили заключенного Абдували Насруллоева руками и ногами. Уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН возбудили только пять с половиной лет спустя, когда в сеть утекла видеозапись с избиением.

«Это [видео] ни о чем — там даже десяти процентов нет [от того], как они с людьми обращались. Как с животными! По 10-15 человек [одного] бьют, люди теряли сознание — просыпаются, а они в Медвежьегорске [в больнице]», — говорил потом на суде Насруллоев.

В ходе процесса гособвинитель просил суд приговорить подсудимых к восьми с половиной годам лишения свободы.

Источник: «Аксиома»

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