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В Москве задержали гея из Чечни, бежавшего в Европу от пыток силовиков в 2018 году. Он вернулся в страну, чтобы похоронить отца 

09:02 • 16.02.2023

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали 28-летнего Идриса Арсамикова. Об этом сообщает Кризисная группа СК SOS. 

По данным правозащитников, в аэропорту Арсамикова передали чеченским силовикам, которые, предположительно, везут его в Чечню. Там против него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как отмечают правозащитники, соответствующие заявление на Арсамикова было написано в декабре 2021 года, когда мужчина находился в Нидерландах. 

Ориентировку на Арсамикова, по его собственным словам, подписал начальник полиции Шелковского района Чечни, который летом 2018 года пытал мужчину электрическим током. Тогда чеченские силовики задержали Арсамикова, держали его в подвале, где били и пытали, чтобы добиться признания в госомексуальности. В том же году Арсамикову, благодаря помощи правозащитников, удалось эмигрировать в Нидерланды, где он жил до сих пор. 

Как рассказали правозащитники, в аэропорту у Арсамикова случилась паническая атака, ему вызвали врачей. После этого его передали силовикам из Чечни.

«Оперативник, который пришел за Идрисом в дежурную часть Домодедово, не предъявил никаких документов местным полицейским и отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного. Предположительно, сейчас Арсамикова везут в Чечню, где ему грозит смертельная опасность», — пишет СК SOS.

В Россию Идрис Арсамиков вернулся, чтобы похоронить отца. 

Источник: Кризисная группа СК SOS

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