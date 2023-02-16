Словакия признала Россию государством, поддерживающим терроризм

Парламент Словакии признал действующий российский режим «террористическим», а Россию — «страной, поддерживающей терроризм». Об этом говорится в резолюции, опубликованной депутатами Национального совета страны.

Словакия осудила атаки России на мирное население, гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру Украины. Кроме того, депутаты раскритиковали российские власти за косвенные угрозы применения ядерного оружия. Парламент страны не признал результаты референдумов, проведенных в ЛДНР и в Херсонской и Запорожской областях Украины, а также заявил о поддержке усилий по созданию специального трибунала за военные преступления в Украине.

В октябре прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку Украины, предусматривающую признание российского режима «террористическим». Аналогичную резолюцию также приняла Парламентская ассамблея НАТО. В ноябре 2022 года Европарламент объявил Россию «государством-спонсором терроризма».

Парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Польши и Чехии объявили Россию «террористическим режимом».

Источник: сайт парламента Словакии

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